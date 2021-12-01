اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر





يبدأ اليوم الأربعاء، سريان قرار تعليق القدوم إلى السعودية من 6 دول بينها مصر. فقد أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أمس الثلاثاء، أن المملكة قررت تعليق القدوم المباشر إلى أراضيها من 6 دول.

وأفاد البيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن القرار دخل حيّز التنفيذ اليوم عند الساعة الواحدة صباحا.

أما الدول الست المعنية فهي إندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند، حيث لن تكون هناك حاجة لقضاء 14 يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

إلى ذلك، شددت الهيئة على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم المتضمنة تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ “72” ساعة، والتسجيل في منصة قدوم، كذلك تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، وأيضاً التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي.

وأكدت الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

تعليق الرحلات

وكانت المملكة أعلنت الجمعة الماضي، تعليق الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وإليها.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية حينها، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من تلك الدول لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كورونا في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، ولا سيما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري إلى تأجيل السفر.

فيما أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته. وأضاف مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده رفعت الجاهزية على كافة الصعد للتصدي لكورونا وتحوراته، راجياً من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

العربية نت