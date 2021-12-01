بايدن: أوميكرون سبب للقلق وليس للذعر





قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، يمثل “سببا للقلق وليس للذعر”

ودعا الرئيس الأميركي المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “فورا”.

وبدورها، قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الأربعاء، إنه “لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد”، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المنظمة الدولية، قوله: “تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة”.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن “أعداءه قد هزموا”، ووعد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها قوات تيغراي في إقليم أمهرة، بعدما أشاد بالانتصارات العسكرية على المتمردين في إقليم عفار.

سكاي نيوز