ظهرت مع صلاح .. صدمة لاعب شهير عاش علاقة غرامية مع فتاة خيالية لمدة 15 سنة





تعرض روبرتو كازانيجا، لاعب الكرة الطائرة الإيطالي الشهير، للاحتيال، وفقد أكثر من 800 ألف دولار على مدار 15 عامًا بواسطة محتال انتحل شخصية غير حقيقية عبر الإنترنت وجعله يتعلق به بشكل عاطفي واستخدم صور عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو، واتضح في النهاية أنه أحد أصدقائه.

البداية كان أن صديقا مشتركا يدعى مانويلا قدم الكابتن الحالي لنادي «Gioia Del Colle» للكرة الطائرة إلى صديقته عبر الإنترنت، الذي تبين أنه وراء هذا الاحتيال المذهل، وباستخدام اسم خيالي «مايا»، بدأ المحتال في إرسال صور لعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، حتى وقع الرياضي الإيطالي في حبها على الفور وانخرط في علاقة باهظة الثمن لمدة 15 عامًا عبر الإنترنت مع المحتال.

الغريب أن العلاقة دامت لمدة 15 سنة، لم يصادف روبرتو كازانيجا خلالها وجه أليساندرا أمبروسيو الذي يعتبر واحدا من أكثر الوجوه شهرة في عالم صناعة الأزياء، وظل مقتنعا أنه يخص حبيبته الوهمية «مايا»، بحسب موقع «أوديتي سنترال».

على الرغم من أن الاثنين لم يلتقيا شخصيًا طوال فترة علاقتهما طويلة الأمد، وتحدثا فقط عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن كازانيجا شعر على ما يبدو براحة شديدة لدرجة أنه أرسل مبالغ كبيرة من المال.

في حديثه إلى المحققين، قال روبرتو كازانيجا إنه في وقت مبكر من علاقتهما، أخبرته «مايا» أنها تعاني من مرض خطير يتطلب زيارات متكررة ومكلفة إلى المستشفى، وهو كان سعيدا لدفع الفاتورة، فضلاً عن إرسال هدايا فخمة، مثل سيارة Alfa Romeo Mito، ولسوء الحظ، انتهى الأمر بهذه البادرة إلى إغراقه بالديون، إذ قال كازانيجا وهو يبكي في برنامج تليفزيوني إيطالي «لدي الكثير من الديون».

في وقت من الأوقات، كان الرياضي البالغ من العمر 42 عامًا مفتونًا بصديقته عبر الإنترنت، حيث كان يصدق كل ما تقوله، حتى إنه وافق على عدم رؤيتها لسنوات عديدة، بينما يرسل لها آلاف اليورو.

ويقول دانيلو، شقيق روبرتو: «ذات يوم كان في الغرفة في الظلام، أراه يبكي، وسألته عما لديه وأخبرني أنه وقع في الحب ولكن هذه المرأة في العناية المركزة لإجراء عملية في القلب ولا يمكنه الذهاب إلى المستشفى لأنها ستكون غاضبة».

بدأ روبرتو في الشك في أنه قد يكون ضحية لعملية احتيال عندما أخبر زملاءه أنه على علاقة بعارضة أزياء برازيلية لم يلتق بها شخصيًا من قبل، ويقال إنهم هم الذين اتصلوا بالشرطة لطلب إجراء تحقيق لأن لاعب الكرة الطائرة لم يستطع فعل ذلك بنفسه.

تعقبت الشرطة بسرعة وجهة الأموال التي استمر روبرتو في إرسالها على مر السنين، والتي تبين أنها عنوان امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا في بلد تسمى «سردينيا»ـ تسمى «فاليريا»، وادعت تلك المرأة أنها صديقة لمانويلا ومايا، ووجد تحقيق أجراه صحفيون إيطاليون أن مانويلا وصديقها كانا العقل المدبر وراء عملية الاحتيال التي استمرت 15 عامًا.

وظهرت أليساندرا أمبروسيو إلى جوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ وقد نشر مهاجم ليفربول صوره معها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت عارضة الأزياء البالغة من العمر 37 عامًا على جائزة خاصة من المجلة وكان هذا سبب لقائها بالنجم المصري خلال حفل توزيع الجوائز.

وأليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل العام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء في البرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها: دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، ورالف لورين، وكريستيان ديور، وغيرها.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، وعلى رأسها مجلّة Glamour و Vogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار في كل عام.

وأليساندرا ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في العام 1996.

صحيفة البيان