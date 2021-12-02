ديمبيلي يقرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم





وصلت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، مع الفرنسي عثمان ديمبيلي إلي طريق مسدود، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات مع اللاعب ووكيل أعماله موسي سيسوكو.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن عثمان ديمبيلي قرر عدم تجديد عقده بشكل نهائي مع برشلونة، وقرر الرحيل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

أضافت، إن عثمان ديمبيلي يرفض الراتب المعروض عليه من قبل إدارة برشلونة، من أجل تجديد عقده المنتهي في يونيو 2022.

أكملت، إن خطة موسى سيسوكو وكيل عثمان ديمبيلي، هي أن يبقى النجم الفرنسي إلي نهاية الموسم في البارسا، وثم ينتقل لنادي يقدم مكافأة إنتقال عالية.

لكن فى الجانب الأخر، سيسعي نادي برشلونة إلي بيع عثمان ديمبيلي في إنتقالات يناير، للإستفادة من قيمة صفقته قبل الرحيل مجاناً الصيف القادم.

وعاني الفرنسي عثمان ديمبيلي من سلسلة إصابات طويلة مع برشلونة، حرمته من إثبات ذاته مع الفريق الكتالوني.

وشارك الفرنسي عثمان ديمبيلي في 3 مباريات مع برشلونة، بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري 2021-2022.

صحيفة اليوم السابع