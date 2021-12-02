ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح بعد هدفي إيفرتون





تغنى نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، بنجم المنتخب المصري، محمد صلاح، عقب إحرازه هدفين في مباراة إيفرتون، أمس الأربعاء، وتألقه مع الفريق، مؤخرا.

ونشر فريق “الريدز” تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية في “تويتر”، اليوم الخميس، شريط فيديو لهدف صلاح الثاني في مرمى إيفرتون، معلقا “مبهر مذهل رائع عظيم سريع… صلاح”.

ولم يكتف النادي الإنجليزي بذلك، بل أضاف أرقام اللاعب المصري خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، وهي “19 مباراة 19 هدفا 8 تمريرات حاسمة والبقية آتية”.

يذكر أن محمد صلاح قاد فريقه الإنجليزي، ليفربول، أمس الأربعاء، لفوز عريض على نظيره إيفرتون، برباعية مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 31، ليحتل بها المركز الثالث بجدول الترتيب، وذلك بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي المتصدر، في وقت يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، ب19 هدفا، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

العربية نت