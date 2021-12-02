زعيم كوريا الشمالية : العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا





قال كيم جونغ-أون، الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الخميس، إن العام المقبل سيكون عاما مهما، وعلى بلاده أن تخوض فيه نضالا كبيرا مثل هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات كيم جونغ أون جاءت خلال ترأسه جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، اليوم، والتي شدد خلالها على أن العام الجاري هو عام الانتصار للإدارة المستقرة لاقتصاد كوريا الشمالية.

وذكر جونغ أون أن بلاده حققت نجاحات كبيرة في قطاعي الزراعة والبناء، كما أن العام الجاري شهد تغييرات إيجابية في كثير من المجالات للمشاريع الوطنية في قطاعات مختلفة، على رأسها الدفاع والسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، مشيرا إلى أن ضرورة وضع اللجنة المركزية للحزب في اعتبارها خطة العام الجديد بشكل ديناميكي وعلمي، بهدف ترسيخ الأساس لتنفيذ الخطة الخمسية.

وقررت كوريا الشمالية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الزعيم كيم، عقد الاجتماع العام الرابع المقبل للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف مراجعة الوضع التنفيذي للسياسات الرئيسية الحزبية والوطنية خلال عام 2021، فضلا عن مناقشة واتخاذ قرار بشأن خطط المشاريع للعام المقبل.

العربية نت