رغد صدام حسين تبعث برسالة وأمنية لشعب وحكومة الإمارات





بعثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الخميس، برسالة وأمنية إلى شعب وحكومة الإمارات.‏

وهنأت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 50.

كما تمنّت رغد أن يديم عليهم الأمن ويحفظهم من كل سوء.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال الإمارات، اليوم الخميس، بالذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد، والذي يوافق 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام والذي تحتفل فيه الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” كانت قد اعتمدت أن يكون اليوم الوطني للإمارات يوما عالميا للمستقبل، لتحتفل فيه دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي.

العربية نت