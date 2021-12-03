قفزة هائلة في البصل





شكا عدد من مزارعي البصل شمال بحري من ارتّفاع تكلفة الإنتاج، وبرّر المزارع محمد حسن بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الجمعة، ارتّفاع سعر البصل بارتّفاع تكلفة الإنتاج.

وأبان أنّ سعر أردب البصل يتراوح بين”80 ـ 90″ ألف جنيه، أمّا سعر الجوال”40 ـ45″ ألف جنيه.

وأوضح أنّ الكمية المطروحة منه بالأسواق الآن هي من الإنتاج القديم.

وأشار إلى تأثّر السوق بضعف الإنتاج نتيجةً للفيضانات التي حدثت الموسم الماضي.

وشكا مزارع بصل فضّل حجب اسمه بحسب الصحيفة من ارتّفاع سعر برميل الوقود”70″ ألف جنيه.، أمّا السماد”30″ ألف جنيه الجوال.

باج نيوز