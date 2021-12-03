الحجز على حسابات اللجان التسييرية بمؤسسات الدولة





وجه بنك السودان المركزي، المصارف، بالحجزعلى كافة حسابات اللجان التسييرية بمؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات المهنية.

وألزم المصارف في السياق نفسه برفع الحجزعن أرصدة الجهات الأخرى خلاف المذكورة والتي تم حجز أرصدتها مسبقًا.

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