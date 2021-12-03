اقتصاد وأعمال
الحجز على حسابات اللجان التسييرية بمؤسسات الدولة
وجه بنك السودان المركزي، المصارف، بالحجزعلى كافة حسابات اللجان التسييرية بمؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات المهنية.
وألزم المصارف في السياق نفسه برفع الحجزعن أرصدة الجهات الأخرى خلاف المذكورة والتي تم حجز أرصدتها مسبقًا.
السوداني
تعليق واحد
هذا يعني فك يد التصرف في اموال الدولة للوكيل الشيوعي الجديد رجل الحزب الشيوعي المخلص وحمدوك وايقاف الباقين.
الان حمدوك يوجه كل اجهزة الدولة لتحقيق مقولة من ليس معي فهو ضدي وسوف اعاقبه فلن تقوم له قائمة .
حمدوك خازوق الثورة .
حمدوك عميل الغرب والعرب لتخريب البلد