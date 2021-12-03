إثيوبيا: أبي أحمد يعلن تحرير 5 مدن





من قبضة”جبهة تحرير شعب تيغراي”.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن عمليات عسكرية واسعة تجريها قوات الجيش الإثيوبي لتحرير مدن خميسي وباتي وكومبلشا في الأيام المقبلة، من قبضة “جبهة تحرير شعب تيغراي”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة من جبهات القتال، إن العمليات بدأت وسيتم استعادة المدن خلال يومين.

وتعتبر المدن التي أشار إليها أبي أحمد أكبر مدن إقليم أمهرة التي كانت قد استولت عليها جبهة تيغراي.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي بحسب وكالة العربية، الجمعة، أن النصر الذي تحقق في شرق وغرب البلاد خلال الأيام الماضية سيتكرر بهذه المدن والمناطق الأخرى بالإقليم، مضيفا: “سيتم تحرير المزيد من المناطق من قبضة جبهة تيغراي”.

ودعا أبي أحمد المواطنين في مناطق القتال إلى ضرورة تنظيم أنفسهم لمنع مسلحي جبهة تيغراي من الفرار، وحماية أنفسهم من العناصر المتفرقة والمشتتة في الأدغال بعد هزيمتها.

باج نيوز