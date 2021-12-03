وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يقدم استقالته





يقول قرداحي إنّه يتمنى قبول الطلب.

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحسب وكالة سكاي نيوز عربية.

وجاء في كتاب الاستقالة: “أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب”.

وتحدث في وقت سابق وزير الإعلام اللبناني قائلا إن استقالته قد تساعد على “حلحلة الأزمة” بين لبنان ودول خليجية على رأسها السعودية.

وقال: “منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها”.

باج نيوز