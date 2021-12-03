هولندا: عودة حمدوك زادت فرص إجراء انتخابات حرة وهو البديل الوحيد





سردت السفيرة الهولندية في السودان إيرما فان ديورين قصتها مع بيان البرهان في الـ 25 من أكتوبر الماضي، وقالت في مقابلة صحفية رصدها موقع “الواحة” إنها كانت توجد في الفاشر، عندها تلقت رسالة نصية من صديق لها في نيويورك سمع عن انقلاب في السودان، لكنها أخبرته أن تلك الشائعات تم تداولها لفترة أطول بكثير، وأن الأوضاع ستكون على ما يرام. وأضافت ” عندما استيقظت، كان قائد الجيش قد أطاح بالحكومة واستولى على السلطة. وامتلأت الشوارع بوحدات من الجيش والشرطة والأمن.

وكشفت قطع شبكة الهاتف والإنترنت عنهم، قائلة “تم حبسي وعزلي في حاوية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. لم يُسمح لي بالخروج في البداية.

وقالت السفيرة إنه مع عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، زادت فرص إجراء انتخابات حرة، واعتبرت حمدوك هو البديل الوحيد.

وأكدت إيرما أن البرهان لم يستطع إيجاد شخص آخر لرئاسة الوزراء، وأضافت “لا أحد يريد أن يفعل ذلك. حمدوك الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة حتى عودته أراد وقف العنف. لكن الأمر صعب عليه هو وحده، يجب أن يبدأ العملية بحكومة مدنية أخرى والاستعداد لانتخابات حرة في صيف عام 2023

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