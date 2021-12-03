فيلود: نفكّر في استرجاع قوتنا والتعادل أمام مصر سيؤهّلنا





يقول الفرنسي”علينا التركيز جيّدًا في المباراة، ونحن نفكّر حاليًا في استرجاع قوتنا “.

أعلن المدير الفني للمنتخب السوداني هوبيرت فيلود، عن جاهزية فريقه لخوض مباراة اليوم أمام مصر، مشيرًا إلى أنّ لاعبيه في أتمّ الجاهزية الذهنية.

وقال فيلود في المؤتمر الصحفي، الجمعة، إنّه عليهم استدراك ما حدث لهم في مباراة الجزائر.

وأضاف”عندما نواجه مصر يجب علينا أنّ نستدرك ما حدث في المباراة السابقة، وقد تحدثت مع اللاعبين للتهيئة الذهنية، و يتوجب علينا أنّ نكون في جاهزية أفضل”.

وكشف الفرنسي عن أنّ توقف البطولة في السودان خلال الفترة الماضية، كان له أثرٌ كبيرٌ، مبينًا أنّهم تناسوا مباراة الجزائر وأنّهم يرغبون في الاستفادة منها.

وأكمل” أنا قريب جدًا من اللاعبين وأقرب دائمًا في الأوقات الصعبة وخلال أمس واليوم وغدًا أسعى لتشجيعهم”.

وأردف”هناك الكثير من الأمور المتشابهة بين الجزائر ومصر وعلينا التركيز جيّدًا في المباراة، ونحن نفكّر حاليًا في استرجاع قوتنا وحتى وإنّ حصلنا على التعادل أمام مصر ربما يسهم في تأهلنا”.

وكان السودان قد خسر أمام الجزائر بأربعة أهداف دون مقابل، ويحتاج إلى الفوز في الجولات المتبقية لحسم التأهل.

باج نيوز