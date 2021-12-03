عبد الفتاح البرهان يحسم موقفه من الترشح لرئاسة السودان





قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، إنه لن يترشح للرئاسة “حتى لو طُلب مني ذلك”، مؤكدا أن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.

وأضاف البرهان خلال مقابلة مع فضائية العربية أن “ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي”.

وتابع البرهان “لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية ونريد إفساح المجال للجميع ومهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية”.

وأوضح قائد الجيش السوداني “لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش باستكمال الفترة الانتقالية”.

كما أكد البرهان أن أجندة بعض القوى السياسية مع الخارج تهدف لعرقلة العملية الانتقالية.

وأشار إلى أن النظام السابق بقيادة عمر البشير، جزء من الدولة العميقة، موضحا أن قوى سياسية حالية تلعب نفس الدور.

في سياق آخر، قال البرهان إن السوداني يسعى للحصول على حقوقه في الحدود مع إثيوبيا.

كما أكد خلال المقابلة أن السودان لا يدعم جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا، قائلا “سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري”.

صدى البلد