(فيفا) يستفسر عن منتخبنا المشارك فى كاس العرب





تواصل مدير إدارة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالحوكمة؛ للمنتخبات المشاركة في كأس العرب فيفا بقطر حالياً وأوضح الأمين العام أن البعثة حالياً موجودة في قطر، وأن المسئول عن رابط الاستخدام برفقة البعثة وهو نائب الأمين العام المهندس عصام شعبان، وقد تم التواصل معه مباشرةً للاطمئنان على كل الترتيبات والإجراءات، مع التأكيد على إمكانية التواصل بالهاتف النقّال حال وجود أي معضلة تطرأ إبان المشاركة الحالية ويشارك منتخب السودان في البطولة العربية التي تأهل إليها على حساب نظيره الليبي، ويلتقي بالمنتخب الجزائري في أولى مبارياته بالأربعاء الموافق للأول من ديسمبر 2021م

صحيفة الصيحة