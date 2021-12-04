تخوف على صقور الجديان من الثغرات .. عمرو محمد حامد:مباريات كاس العرب اعداد لنهائيات الكاميرون





قلل المدرب والمحلل المعروف عمرو احمد حامد من تاثير عدم ظهور السمؤال ميرغنى ضمن تشكيلة صقور الجديان خلال مواجهات كاس العرب المقامة بالدوحة وقال خلال حديثه لقناة الهلال فى برنامج سبورت سكرين ان تالق محترف الدورى الليبى ولاعب المريخ السابق وليد حسن وامكانية مشاركة الدولى اطهر الطاهر فى وظيفة السمؤال تقلل من تاثرالفريق بغيابه المحتمل واصفا مستوى اللاعب بالتراجع موخرا مشيرا لانه ربما سيكون موثرا فى البطولة الافريقية عطفا على الفوارق فى مستوى وشكل البطولة العربية واعتبر المدير الفنى لفريق القوز ان الفرنسى هوبير فيلود لم يحسن حساباته بدقة فى اشارة لاعتماده على قائمة محددة لخوض ثلاث بطولات قائلا بان ذلك دفع منتخبا ثمنه بالخروج المبكر من تصفيات كاس العالم وابان عمرو بان الجهاز الفنى للمنتخب خصر نفسه فى عناصر معينة وغض الطرف عن نجوم عديدة فى الدورى كانت تستحق الدفاع عن الوان المنتخب وتحسر عمرو على غياب المهاجم سيف تيرى متسالا عن الاسلوب الذى سيعتمد عليه الفرنسى فى خوض كاس العرب مستهجننا اقدامه على اعتبار انها مباريات اعدادية للبطولة الافريقية وكشف عن ان خط وسط صقور الجديان يفتقد لصانع الالعاب مستعرضا اقتصار خيارات الوسط على لاعبين اصحاب نزعة دفاعية قد لايجدى فيها ان يكون احد المحاور صانعا لالعاب الصقور بحسب القائمة المعلنة مشيرا لانه كان يفضل تواجد شرف شيبوب لاداء المهمة رغما عن تذبذب مستوياته والتاثيرات النفسية التى مر بها اللاعب ومضى فى تحليله لعناصر تشكيلة المنتخب مقضلا ان يعتمد فيلود على طريقة اللعب التى الفها اللاعب السودانى وهى 4-2-3-1 بالاعتماد على محمد عبد الرحمن وحيدا كمهاجم صريح للاستفادة من سرعات ياسر مزمل ومهارات يسين حامد ان قدر له المشاركة فى ظل غياب التش ومحدودية الادوار الهجومية لعناصر الوسط.

ولم يخف مدرب القوز تخوفه من وجود بعض الثغرات فى المناطق الخلفية لدفاعات فيلود وربما حراسة المرمى التى ستعتمد كليا على على ابوعشرين بسبب تارجح مشاركة اسحق ومحمد المصطفى واقدامه على ابعاد ابوجا الذى شارك فى اخر مواجهة مبديا انزعاجه من مدى جاهزية الحراس

صحيفة الصيحة