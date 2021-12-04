نفي أخبار الإهمال الملفقة مجلس المريخ المنتخب يؤكد متابعة اللاعبين المصابين





اكد مجلس المريخ المنتخب قيامه بواجبه على النحو الاكمل تجاه اللاعبين المصابين المتواجدين بدولة الامارات العربية المتحدة لتلقي العلاج والتأهيل .. ورد المجلس في بيان مقتضب على الاشاعات الرائجة بشان اهمال اللاعبين حيث اكد مصدر رفيع بان هذا الحديث لا اساس له من الصحة مطلقا مشيرا الى ان اللاعبين يتلقون عناية كبيرة من رئيس النادي حازم مصطفى ونائبه ورئيس القطاع الرياضي الكابتن عادل ابوجريشة الى جانب اخصائي العلاج الطبيعي جار النبي ابراهيم، وتم تداول العديد من الفيديوهات التي تؤكد خضوع اللاعبين لعدد من جلسات العلاج الطبيعي تحت اشراف د جار النبي .. وظهر ابرز من لاعب وهو في حالة متقدمة من التاهيل وابرزهم حارس المرمي اكرم الهادي سليم الى جانب لاعب الوسط عمار طيفور .. بينما تتقدم حالة اللاعبين كردمان والدمازين في الشفاء بصورة طيبة.

صحيفة السوداني