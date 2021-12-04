السعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة





أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، تدشينها مشروع مشترك مع شركة فيجياك أيرو، للتصنيع الجوي الفرنسي، من أجل بناء منشأة تصنيع عالية الدقة لمكونات هياكل الطائرات، في المملكة السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وكتبت الشركة، اليوم السبت، على حسابها الرسمي على تويتر: “يسرنا الإعلان عن تدشين مشروع مشترك مع شركة فيجياك أيرو الفرنسية، والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، باسم سامي فيجياك، لبناء منشأة تصنيع عالية الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات”.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على رأس وفد إلى الرياض، ولقائه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة الأسهم في المشروع الجديد ستكون 51% للسعودية، و49% للطرف الفرنسي، موضحة أن المشروع يختص بتصنيع ومعالجة أجزاء الطائرات باستخدام المعادن الخفيفة كالألومنيوم، والمعادن الصلبة كالتيتانيوم.

العربية نت