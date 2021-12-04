عاجل: لجنة الطوارئ الصحية تلوِّح بالإغلاق التام للبلاد

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عاجل: لجنة الطوارئ الصحية تلوِّح بالإغلاق التام للبلاد
لوّح عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية د. عبد الباقي عبد القادر الزبير اليوم السبت، بإغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا وموجهات مجلس الأمن والدفاع، الداعية للالتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية.
الصيحة
تعليق واحد
تعطيل الحياة المدنية والاغلاق ده قرار اصيل لرئيس الوزراء حمدوك المتغافل عن صلاحياته التي تسحب منه يوما بعد يوم …زول السيادي ده خلي يشوف ليه حفل خيري يرعاهو او يودوهو الفشقة زيارة لكن ما عنده حق يتدخل في شأن الصحة او التعليم ….في لجان كونها حمدوك للكرونا مفترض هي التكون شغالة وفاعلة وناس الامم المتحدة ما بعترفوا بشي اسمو مجلس سيادة معين. … هل وكيل الغفلة ده شاور حمدوك قبل ما يجري لناس القصر الكفاوات ديل