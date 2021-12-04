عاجل: لجنة الطوارئ الصحية تلوِّح بالإغلاق التام للبلاد





لوّح عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية د. عبد الباقي عبد القادر الزبير اليوم السبت، بإغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا وموجهات مجلس الأمن والدفاع، الداعية للالتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية.

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