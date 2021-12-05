الفيفا يعتذر لبعثة منتخبنا بسبب “كورونا”





تلقت بعثة منتخب السودان المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباريات كأس العرب، اعتذارا شفهيا من لجنة بروتوكول فحص فيروس كورونا المستجد، التابعة للفيفا. ووعدت اللجنة بتقديم اعتذار مكتوب لاحقا، وذلك بعد تأخرها في تسليم نتيجة فحص كورونا في الوقت المحدد قبل مباراة صقور الجديان ضد منتخب مصر مساء أمس السبت، إضافة إلى تأكيدها على وجود حالات إيجابية قبل اعترافها بخطأ الفحص. وأظهرت نتيجة الفحص سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبي السودان وبقية أفراد البعثة. وزار وفد رسمي من الفيفا واللجنة المنظمة البعثة، والتقوا بالرئيس المكلف بإدارة الاتحاد السوداني، رئيس بعثة المنتخب طه فكي لتقديم الاعتذار الرسمي. ووعد وفد الفيفا بإرسال خطاب رسمي بالاعتذار خلال الساعات المقبلة. ونقل طه فكي لوفد الفيفا استياء البعثة مؤكدا أن ما حدث كان يمكن أن يقود لاتخاذ خطوة سلبية، لكنهم تقديرا للفيفا والاتحاد القطري سيستمرون في البطولة.

صحيفة الصيحة