ربما أظهرت أندية بعيداً عن الأبطال والكونفدرالية .. “كاف” يرتب أوراقه رسمياً لقيام بطولة كأس السوبر الأفريقي للأندية





وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي، بدايةً من الموسم المقبل، وذلك على هامش الجمعية العمومية المنعقدة مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، لتحديد العديد من القرارات، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي لما لها من مكاسب مالية كبيرة.

هذا وتحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”, عن جدوى وأهمية البطولة الجديدة، حيث قال دوري السوبر الافريقي سيكون له رعاة، هدفنا الآن هو تحسين الوضع، دوري السوبر مهم للغاية من الناحية المالية، وأضاف “كرة القدم الأفريقية في حاجة للموارد، لي الشرف أن أعمل مع 54 دولة افريقية، وجاء تأييد الجمعية العمومية بعد موافقة رسمية من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتأسيس دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 20 فريقاً بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم، ومن المقرر أن تشهد البطولة الجديدة مُشاركة أفضل أندية القارة الافريقية حسب تصنيفها وإنجازاتها في السنوات الأخيرة”.

كما وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على مقترح إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، والذي من المنتظر أن يُناقش خلال المؤتمر العام الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أكد أن قرار إقامة كأس العالم كل عامين أو استمرارها كما هي كل 4 أعوام، سيتم تحديده يوم 20 ديسمبر المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن زمن إقامة المونديال في دولة واحدة قد انتهى، كما قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» الاستعانة بالحكم الدولي الشهير كولينا، لإدارة مشروع «ستار» لتطوير التحكيم في القارة السمراء. الجدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» قرّر إعادة تشكيل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

صحيفة الصيحة