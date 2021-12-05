تمتمة وجدي صالح امام الجلاد احمد طه





تمني اليوم وجدي ان لا يخرج من السجن ليلتقي عبر قناة الجزيرة مع أحمد طه ، لقاء كأنه محكمة كان ساخن جداً ، لم يتمكن وجدي ان يجاوب علي الاسئلة بطريقته التي كان يظهر عليها في برنامجه الاسبوعي ( افراح افراح ) فرحا بما جمعة من نظام الثلاثين من يونيو

لم يفصح وجدي عن المبالغ التي تمكنوا من الاستيلاء عليها ونسي انه كان يحسبها عبر مؤتمره بالجنيه والمليم فرحاً بانجازه حيث انه لم يتوقع يوماً من الأيام ان يسأل عنها وعن مكانها

مما اضحك احمد طه هروب وجدي وتمتمه عند الاجابه عن تهريب الذهب السوداني الي الخارج ومن هو المسئول عن عمليات التهريب ، ظل وجدي يتمتم حتي لا يبقي باقي ليلته في جبل عامر بحثاً عن ما تبقي من الذهب هناك

نحن في انتظار ظهور وزير المالية وتوضيح ما اتهمت به وزراته من اخذ اموال مصادره من النقل النهري تقدر بسته ملايين دولار

التعثر في الكلام يوضح مدي تورط وجدي في الكثير من القضايا التي استولي عليها باسم لجنة التفكيك

اليوم تم تفكيك افكار وجدي وشجاعته المزيفة التي كان يظهر بها خلال مؤتمر الخميس

ظهر اليوم وجدي تعييس لم يتوقع ان احمد طه يزنقه زنقة لم يستطع من خلالها الهروب عن عمائله التي افسدت الفترة الانتقالية ولم يستطيع ان يدافع عن لجنته الانتقامية التي ارأدت التفشي من الفلول

ولكنه لم يعلم ان احمد طه اليوم هو اخطر من الفلول انفسهم وبضحكه جعل وجدي مبلول بل الجن انتهي اللقاء وربما يشرب وجدي من النهر الذي ورط فيه وزارة المالية

ولنا في الايام المقبلة حلقات ننتظرها لاخراج مسلسل وجدي والتفكيك

🖊 د. رجاء محمد صالح