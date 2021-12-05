مركزي الحرية و التغيير ينفي طرحه لإعلان سياسي





قال المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير إن ما تم تداوله عن طرحه لإعلان سياسي يمهد لاتفاق جديد مبني على الاتفاق الموقع بين البرهان و حمدوك غير صحيح.

و أشار المجلس في بيان الأحد اطلع عليه “باج نيوز” إلى أن ما تم تداوله يناقض موقفه المعلن بشأن الإعلان السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان و أضاف ” الذي يعتبر ما تم بينهما هو محاولة لإضفاء شرعية للانقلاب وماهو إلا استكمال للقرارات الإنقلابية المتوالية منذ تاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م”.

و تابع ” و نؤكد نحن في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أننا نعمل مع المجموعات العريضة من شعبنا الأبي الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره”.

و على الصعيد ذاته نفى مصدر قيادي في تحالف الحرية و التغيير، لـ(باج نيوز) التوصل توافق سياسي بينهم و بين من وصفهم بالانقلابيين ، مشيراً إلى أن الخطوات القادمة لهم ستكون مزيد من التنظيم و الترتيب للبيت الداخلي لمواجهة المتغيرات على الساحة و أهمها انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر اكتوبر عطفاً على تقديم رؤية نقدية للفترة السابقة.

باج نيوز