موقِّعو “مسار الشرق” يرفضون إلغاءه ويحذرون من حرب أهلية





رفض موقِّعو مسار الشرق، المضمَّن في اتفاق السلام بشدة الدعوات التي يتبناها المجلس الأعلى لنظارات البجا بإلغاء المسار، وحذّروا من أن الصراع الموجه في شرق السودان قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وقال مشرف مسار الشرق خالد شاويش، ورئيس وفد التفاوض أسامة سعيد، في بيان مشترك اليوم، إن المسار غير قابل للتنازل أو المساومة وسيدافعون عنه بكل الوسائل.

وأشار البيان إلى أن الصراع في شرق السودان يتم توجيهه الآن ليكون صراعاً حول المواطنة بخطاب شعبوي بغيض، يقسم شعب الشرق إلى مواطنين من الدرجة الأولى، وأجانب ولاجئين، وأضافوا “وهذه مقدمات الحرب الأهلية”.

الصيحة