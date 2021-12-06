حميدتي يصطدم بموقف الإدارة الأهلية الرافض لإلغاء مسار الشرق





أصطدم نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لحل أزمة الشرق، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بتمسك المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان باتفاق المسار، وضرورة تنفيذه بشكل كامل، والتحقيق في الأحداث التي شهدها الإقليم منذ بداية الأزمة.

والتقى حميدتي قيادات المجلس بالخرطوم، في مستهل مشاروات واسعة سيجريها لطي أزمة الإقليم .

وقال مقرر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، أحمد محمد عثمان كرار في بيان، إن الوفد أكد ترحيبه باللجنة، واستعداده الكامل للتعاون معها .

وأوضح كرار أن المجلس سلم نائب رئيس مجلس السيادة رؤية مكتوبة للحل، جاء فيها أن الأزمة في شرق السودان بعدها سياسي واجتماعي أهلي، وأن البعد الاجتماعي والأهلي تضطلع به الإدارة الأهلية للمحافظة على السلم المجتمعي، بجانب أن اتفاق مسار شرق السودان بما يحققه من مكاسب كبيرة لكل أهل الشرق يشكل أساساً منطقياً لحل الأزمة؛ مما يجعل تنفيذ هذا الاتفاق بكل مستحقاته بالنسبة لهم أولوية قصوى لا تقبل التسويف أو المساومة، والتشديد على رفضهم القاطع لإلغاء أو تعليق المسار.

وبينما أكد المجلس أن المواطنة المتساوية هي القاعدة الأساسية لتوزيع الحقوق، دعا الحكومة للالتزام بإجراءات جبر الأضرار المادية والبشرية، ووقف كل التصريحات السالبة وخطاب الكراهية والتحريض عليه، بجانب اتخاذ الحكومة لإجراءات جادة للتحقيق في الحوادث التي صاحبت الأزمة.

صحيفة السوداني