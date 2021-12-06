غضب في الأهلي واحتفاء في الزمالك بعد تعليق صلاح على نتيجة مواجهتهما





أثار تعليق نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، على فوز الأهلي الأخير على غريمه الزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، جدلا واسعا بين مشجعي الفريقين في مواقع التواصل الاجتماعي .

وتغلب الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري في الشهر الماضي، بنتيجة كبيرة 5-3، كانت لها أصداء قوية بين الجماهير في مصر والصحافة والإعلام، ولكن لدى صلاح رؤية أخرى كشف عنها في حواره مع شبكة “إم بي سي مصر” مع الإعلامي عمرو أديب.

وعبر صلاح عن رأيه، وقال ضاحكا: “موضوع حساس ولا أريد الدخول في الأمر، في تجمع المنتخب الأخير (في نوفمبر الماضي)، تحدثت مع لاعبي المنتخب ومن الممكن أن تغضب جماهير الأهلي مني، في الآخر النتيجة كانت 5-3 وليست 5-0”.

وتابع: “ولكن أتفهم جيدا مشاعرهم (الجماهير) لأن النتيجة كانت في البداية 5-1، وهي نتيجة كبيرة كانت ستظل في أذهان الكثيرين”.

وأضاف: “ولكن في النهاية، فالنتيجة كانت 5-3 لكنها كبيرة لأنها كانت بخمسة أهداف”.

ومنذ أن أطلق صلاح هذه التصريحات، تعرض نجم ليفربول لانقلاب واضح من بعض جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي التي رأت أن هذا الكلام يقلل من فوز فريقها على المنافس التقليدي.

وذهبت فئة من جماهير الأهلي إلى السخرية من صلاح نفسه، بتذكيره بخسارته مع ليفربول أمام استون فيلا بالدوري في الموسم الماضي (2-7).

في المقابل، احتفت بعض جماهير الزمالك بهذا التصريح لأن نفس هذه التصريحات كانت متداولة من مشجعي الفريق الأبيض وبعض النجوم القدامى عقب الخسارة الأخيرة أمام الأهلي.

يذكر أن صلاح لم يلعب للأهلي أو الزمالك، حيث بدأ مسيرته من المقاولون العرب، ومنه إلى بازل السويسري ليبدأ رحلته في أوروبا حيث تناقل بين عدة أندية قبل أن يحط رحاله في نادي ليفربول في العام 2017.

روسيا اليوم