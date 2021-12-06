مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء





أكد محمد عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق أن كأس أمم أفريقيا مهددة بالتأجيل خلال الفترة المقبلة.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج “كورة كل يوم”: “الملاعب غير جاهزة حتى الآن وحال عدم إقامة البطولة في الكاميرون سيتم إلغائها”.

وواصل :”هناك ضغط مباريات على صعيد الأجندة الدولية في الفترة المقبلة وهو ما يصعب من أمر التأجيل”.

استقبل مطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة الماضي ، النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم إفريقيا ضمن جولته بالدول الإفريقية للترويج للدورة 33 من بطولة إفريقيا 2022، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.

قام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بسرعة إنهاء إجراءات وصول النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم إفريقيا.

وتقيم شركة الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، احتفالية كبرى لاستقبال الكأس بمشاركة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث ستبدأ الاحتفالية بجولة في شوارع القاهرة على حافلة مكشوفة بدءاً من حي المعادي وصولاً إلى نادي “النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيقام مؤتمر واحتفالية كبيرة للإعلان عن الزيارة التي تعكس دور مصر في القارة الإفريقية، وما تلعبه الرياضة وكرة القدم من دور كبير ومؤثر في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الإفريقية.

صدى البلد