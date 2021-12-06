عينات عشوائية بالمدارس للتحقق من انتشار (كورونا)





أكدت مصادر مسؤولة عن وجود العديد من الإصابات بفيروس “كورونا” بين التلاميذ والأساتذة بمدارس ولاية الخرطوم ووصفت الأوضاع الصحية بالمدارس بأنها لم تصل مرحلة الخطر بعد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة بولاية الخرطوم لـ(اليوم التالي) أمس، (إن الإصابات بكورونا وسط التلاميذ والأساتذة لم تصل مرحلة الخطر)، وأكد أن وزارة الصحة شرعت في أخذ العديد من العينات وإجراء فحوصات عشوائية للتلاميذ والأساتذة بالولاية لتقييم حالات الإصابة بـ (كورونا).

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي