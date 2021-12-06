كسلا ..كورونا يضرب بقوة وانقطاع الأوكسجين بمركز عزل مستشفى المدينة





أخذت معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الارتفاع بكل محليات كسلا.

وأكدت مديرة ادارة الطواري الصحية بمحلية حلفا الجديدة سناء الحاج عبد المطلب في بيان أن الوضع الصحي بمحلية حلفا بكسلا بات خطيرآ للغاية. حيث سجلت المحلية أعلى نسبة وفيات على مستوى الولاية بلغت عدد (21) حالة وفاة بجانب (41) حالة إصابة مؤكدة.

ولفتت إلى ان عدد المشتبه بهم بلغ حتى الان(76) حالة.

ووصفت الوضع الحالي بالكارثي والخطير للغاية خصوصا وأن هناك شكاوى من مدارس بظهور الالتهابات وسط التلاميذ.

وناشدت بتقليل الازدحام وسط التلاميذ بواقع عمل الفصول الدراسية الصغرى في الفترة الصباحية والفصول الاخرى في الفترة الثانية.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بالارشادات الوقائية والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

في وقت اعلنت مصادر بان عدد الوفيات بفيروس كورونا بمحلية كسلا بلغ (28) حالة وفاة و(98) إصابة بالفيروس معظمهم من كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة.

ورصدت (الصيحة) انقطاع الأوكسجين عن عنبر العزل بمستشفي كسلا منذ ثلاثة ايام

الامر الذي ادى الى نقل المصابين لتلقي العلاج بولاية القضارف.

كسلا – إنتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة