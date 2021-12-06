الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع بالقرب من القصر و متظاهرون يعبرون جسر “شمبات”





أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بعد وصول المئات إلى تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القصر.

و أظهرت مقاطع فيديو اطلع عليها “باج نيوز”إغلاق القوات للطريق بعدد من السيارات قبل أن تطلق الغاز المسيل للدموع ، بينما ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيسي مجلسي السيادة و الوزراء.

و على الصعيد ذاته عبر متظاهرون جسر شمبات من محلية أم درمان و توجهوا إلى شارع المؤسسة بمحلية بحري.

و كانت عدد من لجان المقاومة قد أعلنت عن تسيير تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي و قرارات القائد العام للقوات المسلحة في الخامس و العشرين من أكتوبر.

باج نيوز