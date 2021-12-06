توجيهات من مجلس السيادة لحسم التفلتات بدارفور وكردفان





وجه مجلس السيادة الانتقالي، بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع بالمناطق التي شهدت أحداثاً مؤسفة في ولايات دارفور وكردفان وفرض هيبة الدولة.

وعقد المجلس إجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتداول الإجتماع حول الأحداث المؤسفة التي وقعت ببعض مناطق ولايات دارفور وكردفان وأدت لسقوط عدد من الضحايا واتلاف للممتلكات.

وأوضحت عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم المجلس د. سلمى عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي، أن مجلس السيادة أبدى أسفه لوقوع مثل هذه الأحداث التي لا ترقى لسفك الدماء وفقد الممتلكات.

وقالت إن المجلس أكد ضرورة التصدي للتفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين. ووجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع في تلك المناطق فرضاً لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون والحد من تدفق السلاح من دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير المشروعة.

كما تطرق إجتماع المجلس إلى جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جوبا لسلام السودان، وواصل المجلس تداوله بشأن الجهود المبذولة للحد من انتشار وباء (كورونا).

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