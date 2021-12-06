خبير سياسي: حديث حميدتي بشأن تسليم المطلوبين للجنائية صادق ومسؤول





قال الخبير في العلاقات الدولية د. عاصم مختار، إن حديث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بشأن إلتزام السلطة الانتقالية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، حديث صادق ومسؤول ينم عن إلتزام حكومة الفترة الانتقالية بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا وإنزالها لأرض الواقع.

وأوضح د. عاصم في تصريح صحفي، أن هذا الحديث يجيئ متسقاً مع استحقاقات اتفاق جوبا لسلام السودان الذي نص على وجوب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ذلك يحقِّق العدالة الانتقالية لأسر ضحايا الحرب في دارفور.

وأضاف أن الفريق أول محمد حمدان دقلو حريص على الوفاء بكل الالتزامات التي قطعها مع حركات الكفاح المسلح إبان قيادته للمفاوضات معهم، وتابع أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة بين أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لضمان التنفيذ الفاعل للإتفاقية.

وقال د. عاصم مختار، إن قضية تسليم المطلوبين كانت من القضايا المسكوت عنها خلال عهد النظام السابق والذي رفض أي تعامل مع محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي أدخل البلاد في عزلة دولية أثرت تأثيراً مباشراً على علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي. ولكن بعد نجاح التغيير في السودان ظهرت القضية إلى السطح مجدداً وتم تضمينها في اتفاقية جوبا للسلام التي تم توقيعها في الثالث من اكتوبر 2020م بمدينة جوبا بدولة الجنوب.

وطالب الخبير في العلاقات الدولية، الحكومة الانتقالية للتعامل بجدية لطي هذا الملف، والعمل على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية حتى يشعر ضحايا الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بأن السلطة الانتقالية ملتزمة بإنصافهم ورد مظالمهم، وقال إن هذا هو الطريق الصحيح للمضي في سبيل المصالحة وجبر الضرر.

الصيحة