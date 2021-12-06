مناوي: مستثمرون إماراتيون يصلون دارفور الخميس





كشف حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، عن وصول مستثمرين إماراتيين الخميس المقبل، لتشييد طريق نيالا- الفاشر وتأهيل مطار نيالا الدولي، بجانب الدخول في استثمارات مع الحكومة ورجال الأعمال بالإقليم.

ووصف مناوي في تصريحات صحفية بنيالا أمس، إغلاق طريق نيالا- الفاشر بمنطقة منواشي التابعة لمحلية مرشينح بجنوب دارفور وإقامة اعتصام فيه بأنه ممارسة ديمقراطية طبيعية، وهي مظاهرات سلمية، وأكد أن حكومة الولاية تحركت وقبضت على عدد من الجناة الذين تسببوا في الأزمة.

وقال مناوي إن الأحداث التي وقعت في غرب دارفور هي امتداد للمشاكل الموجودة بدارفور، ودعا أهل دارفور أن يتسامحوا مع بعضهم البعض، وأضاف “لابد أن نتحمل بعضنا البعض”.

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