إعلانٌ مُرتقبٌ لحاضنة سياسية جديدة للحكومة





قال عضو اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير بشرى الصائم، إن العمل بشأن الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة الانتقالية في البلاد وصل إلى نهاياته، وربما يتم الإعلان عنها اليوم أو غداً.

وأشار الصائم في تصريح لـ(إرم نيوز) إلى أن الإعلان السياسي الجديد ما بين العسكر والمدنيين يضم عدداً من قيادات قِوى إعلان الحرية والتغيير من الطرفين “مركزية الحرية والتغيير والميثاق الوطني”, على أن يتم فتحه للجميع وفقاً لما دعا له رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أوقات سابقة. ونوه إلى أنّ الأيام المُقبلة ستشهد كذلك الإعلان عن جبهة عريضة مُختلطة لعدد من الأجسام, بينها لجان المقاومة والتي تُطالب بإسقاط النظام. وقال الصائم، إنّ قادة جميع هذه التيارات يدعون إلى الاستناد على الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنّهم في مركزية الحرية والتغيير لم يُحدِّدوا وجهتهم المُقبلة.

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