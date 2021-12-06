إعلانٌ مُرتقبٌ لحاضنة سياسية جديدة للحكومة
قال عضو اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير بشرى الصائم، إن العمل بشأن الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة الانتقالية في البلاد وصل إلى نهاياته، وربما يتم الإعلان عنها اليوم أو غداً.
وأشار الصائم في تصريح لـ(إرم نيوز) إلى أن الإعلان السياسي الجديد ما بين العسكر والمدنيين يضم عدداً من قيادات قِوى إعلان الحرية والتغيير من الطرفين “مركزية الحرية والتغيير والميثاق الوطني”, على أن يتم فتحه للجميع وفقاً لما دعا له رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أوقات سابقة. ونوه إلى أنّ الأيام المُقبلة ستشهد كذلك الإعلان عن جبهة عريضة مُختلطة لعدد من الأجسام, بينها لجان المقاومة والتي تُطالب بإسقاط النظام. وقال الصائم، إنّ قادة جميع هذه التيارات يدعون إلى الاستناد على الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنّهم في مركزية الحرية والتغيير لم يُحدِّدوا وجهتهم المُقبلة.
الصيحة
2 تعليقات
الزهور والورود المصنوعة ليست طبيعية تنقصها رائحتها الزكية وكل مايلمع ليس ذهبآ..!والحاضنة ليست بسهولة صنع وخياطة عمامة,,,الكدمور,, التي يتم خياطتها وصنعها ليلبسها كل من هب ودب,.!
حكاية الحاضنة السياسية دي عملية استهبال من احزاب الحرية والتغيير على الشعب السوداني وخصوصا شباب الثورة فهذه الاحزاب حينما حرموا من قيادة الفترة الانتقالية في الوثيقة الدستورية ابتدعوا مسمى الحاضنة السياسية والتي حولوها عمليا وواقعا الى وصاية سياسية على حمدوك . يعني طلعوا من الباب ودخلوا بالشباك . وحمدوك اصبح بهذه الطريقة مريس ومتيس !!! ولا يستطيع ان يحرك شيئا من دون اخذ رأي الحرية والتغيير . اذن فما معنى ان يكون حمدوك مستقلا او ان حكومته حكومة مستلقين وكفاءات ؟!!! هذا بالضبط ما افشل حمدوك في العامين الماضيين وادخله في المشكلات والمنازعات ومنعه من الانجاز المرجو وجعل الاحزاب في النهاية تكوش على حكومته . فارجو ان لا نقع مرة اخرى في مثل هذه الخوازيق . وان كان لابد من حاضنة سياسية فيجب النص على منعها من التدخل في شؤون الحكومة او صلاحيات رئيس الوزراء وان يكون دورها استشاريا فقط وغير ملزم لرئيس الوزراء .