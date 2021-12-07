قبل صدور قرار من المحكمة الرياضية .. سوداكال: لجنة الأخلاقيات باتحاد الكرة قامت بما هو صحيح





رحب مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب برئاسة السيد آدم سوداكال بقرار لجنة الأخلاقيات بالاتحاد العام لكرة القدم الخاص بتعليق عضوية السيد حازم مصطفى محمد إبراهيم نسبة للاتهامات الجنائية المُوجّهة إليه بشأن غسل الأموال والاعتداء على المال العام وتبديده، ونشير إلى ان رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال سبق له وأن قدم مقترحاً في خطابه للجمعية العمومية لنادي المريخ بتاريخ 31 يوليو 2021م التي انعقدت باستاد المريخ بإسقاط عضوية عددٍ من المُخالفين والمُنتهكين لنظام النادي الأساسي, من بينهم السيد حازم مصطفى الذي أُسقطت عضويته من نادي المريخ وفقاً لقرارات الجمعية العمومية, وبالتالي نؤكد أن نادي المريخ برئ منه ومن كل ما يقوم به، ونثمِّن من خطوة لجنة الأخلاقيات, ونوضِّح أنها قامت بما هو صحيحٌ، ومن جانبنا في مجلس إدارة نادي المريخ نحن مُلتزمون بقرارات اللجنة وسنعمل على تطبيقها كما أتت.

صحيفة الصيحة