تجمع شبابي يدعو للوقوف مع حمدوك





دعا تجمع شباب السودان، شباب ثورة ديسمبر المجيدة ، إلى الوقوف مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من أجل استكمال الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوداني في السلام العادل والتحول الديمقراطى والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس التجمع أيوب محمد عباس في تصريحات صحفية، دعمهم للإتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد خطوة مهمة لتصحيح المسار.

ودعا أيوب القوى السياسية إلى تناسي المرارات وترك الخلافات بغية التوافق حول القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن ، إلى حين الوصول إلى إنتخابات حرة وشفافة.

يذكر أن تجمع شباب السودان يعد من أنشط الكيانات الداعمة للحكومة الإنتقالية سيما أن الشباب كانوا هم حراك ووقود الثورة الذي أشعل نيران التغيير في كل ربوع البلاد.

صحيفة الصيحة