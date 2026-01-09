وزير الشباب والرياضة يصدر قراراً بإنشاء الهيئة السودانية للتطوير والتنمية المستدامة

أصدر وزير الشباب والرياضة بروفيسور أحمد آدم أحمد، الاربعاء، قرارا يقضي بإنشاء كيان شبابى جديد تحت مسمى الهيئة السودانية للتطوير والتنمية المستدامة .

​وجاء هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 ولائحته التعديلية لعام 2017 ويهدف القرار إلى تنظيم وتطوير الدور الفاعل للشباب السوداني باعتبارهم الفئة الأكثر حيوية والأولى بالرعاية والتمكين في مسيرة التنمية .

​ونص القرار على تشكيل مجلس تأسيسي للهيئة سيتم الإعلان عنه بموجب قرار ملحق، مع تكليف الإدارات المتخصصة بالوزارة بمتابعة بناء هياكل الهيئة على كافة المستويات .

وجه السيد الوزير المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري واستكمال كافة المتطلبات الإدارية والفنية .