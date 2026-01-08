وزير الصحة يتفقد عددا من المؤسسات الصحية بمحلية القولد

استقبل المدير التنفيذي لمحلية القولد عبد المجيد دهب، الاربعاء، وزير الصحة د. هيثم محمد ابراهيم، برفقه وزير الصحة بالولاية د. ساتي حسن ساتي، وذلك في إطار زيارة تفقدية للوقوف على سير العمل بالمؤسسات الصحية بالمحلية .

وشملت الزيارة مستشفى الخندق، حيث تفقد الوفد أقسام المستشفى المختلفة، واطمأن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

كما وقف الوفد على فعاليات اليوم العلاجي المجاني بمركز صحي سلقي، واطلع على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن البرنامج وذلك بحضور عدد من إدارات وزارة الصحة بالولاية، وأعضاء اللجنة الأمنية بمحلية القولد، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية بالمنطقة.

وخلال الزيارة، التزم وزير الصحة بتوفير عدد من الأجهزة الطبية لمستشفى الخندق، إضافة إلى توفير عربة إسعاف، وذلك بالتعاون مع شركة الخندقاوي التجارية.

كما وعد خلال زيارته لمركز صحي سلقي، بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمباني الجديدة فور الانتهاء من تشييدها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة.

من جانبه رحب المدير التنفيذي لمحلية القولد، الأستاذ عبد المجيد دهب، بوزير الصحة والوفد المرافق له، مثمنا هذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي بالمحلية.