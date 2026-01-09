مجلس حكومة ولاية غرب كردفان يجيز الميزانية الطارئة للعام 2026 بأكثر من 113 مليار جنيه

أجاز مجلس حكومة ولاية غرب كردفان الميزانية الطارئة للعام 2026، وذلك خلال أولى جلساته المنعقدة الاربعاء بمدينة الأبيض، المقر المؤقت لحكومة الولاية .

وناقش المجلس تقديرات الميزانية نقاشاً مستفيضاً فى ظل التحديات الاستثنائية التى تمر بها البلاد، مع مراعاة أولويات المرحلة الراهنة ومتطلباتها العاجلة .

وأوضح والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، أن الولاية فقدت كافة مواردها التى كانت تعتمد عليها فى السابق، الأمر الذى استدعى إعداد ميزانية طارئة تتسم بالمرونة وقابلية التعديل، وذلك وفقاً لموجهات وزارة المالية .

وأشار الوالي إلى أن أبرز ما يميز هذه الميزانية هو مواكبتها لمجريات الأحداث والتطورات الاقتصادية، إلى جانب تركيزها على الجانب الأمني، واحتوائها على رسم المقاومة الشعبية إسناداً للقوات المسلحة، مشيداً بالجهد الذى بذل فى اعدادها ومؤكداً أن ملامحها ستخضع للتعديل بعد تحرير الولاية من مليشيا الدعم السريع المتمردة فى المستقبل القريب .

من جانبه كشف مدير عام وزارة المالية المكلف الأستاذ آدم حميدان حمدان جبر النور، أن إجمالي ميزانية العام 2026 بلغ (113,440,335,411) مئة وثلاثة عشر ملياراً وأربعمائة وأربعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وأحد عشر جنيهاً، مؤكداً إجازة الميزانية العامة للولاية وفق السياسات الاتحادية والولائية، مع تركيزها على دعم حرب الكرامة والملف الإنساني.

وفي جانب الموارد، أوضح حميدان أن الميزانية اعتمدت بنسبة 75% على الدعم الاتحادي في ظل انعدام الموارد الذاتية نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها الولاية.