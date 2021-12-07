السودان .. مشروع لتطوير الزراعة والتسويق يدخل حيّز التنفيذ الرابع





مدينة الأبيض مقرًّا لرئاسة الوحدة التنسيقية له ويعمل في ولايات سنار وشمال وجنوب وغرب كردفان.

أعلن المنسّق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل محمد يوسف النور، عن أنّ العام المقبل سيشهد دخول المشروع عام التنفيذ الرابع.

وأوضح يوسف أنّ المشروع يستهدف الوصول إلى 27 ألف و787 من صغار المنتجين في القطاع المطري بمناطق مختلفة.

وأشار محمد بحسب وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء، إلى أنّه ومنذ العام الحالي انتقل المشروع من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التكثيف والتوسع والتي تمتدّ لثلاثة سنوات حتى نهاية المشروع في العام 2024.

وأضاف”خطة العمل والميزانية للعام 2022، مبنية على أن تتواصل الجهود في دعم صغار المنتجين في القطاع المطري في منطقة عمل المشروع”.

وأوضح أنّ المشروع سيعمل على زيادة الإنتاجية وتحسين الإنتاج لأصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق الزراعة المطرية والتقليدية.

باج نيوز