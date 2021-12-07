لاعب كرة قدم سابق يتحول إلى “عتال” بسبب القمار





تحدث لاعب نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي والمنتخب الأوكراني سابقا، رومان مكسيميوك، كيف خسر كل أمواله.

وقال اللاعب في حوار مع “فان داي”، إنه يعاني من إدمان القمار، مشيرا إلى أن إدمانه للكازينو دمره تمامًا. وأكد أنه خسر كل ما يملك من أموال، ويعمل الآن عتالا.

وأضاف اللاعب الأوكراني أيضًا أنه اشترى ثلاث شقق في إيفانو فرانكوفسك مقابل مكافأة الفوز مع زينيت في كأس روسيا 1999، قبل أن يضطر لبيعها جميعها في وقت لاحق، وشراء شقة في كييف تركها لزوجته السابقة بعد الطلاق.

لعب مكسيميوك مع زينيت بين عامي 1998 إلى 1999. كما خاض 5 مباريات مع المنتخب الأوكراني، قبل أن ينهي مسيرته في 2011.

سبوتنك