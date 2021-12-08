لجنة تطبيع الهلال تفتح ابواب تجديد العضوية منتصف الشهر





أكدت لجنة التطبيع بنادي الهلال، انعقاد الجمعية العمومية الأولى المطلوبة لإجازة مقترح النظام الأساسي، والتي تمهد لانعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، حتى ينجح النادي الأزرق في تكييف وضعه الإداري، الذي يجعله عضوا كامل الأهلية الإدارية بمكونات الجمعيات العمومية لاتحاد كرة القدم.

وحددت لجنة التطبيع، التي عقدت اجتماعا الاسبوع الجارى برئاسة المهندس الفاضل التوم مساعد رئيسها، وبحضور كل من الأمين العام الفريق شرطة السر عمر، وأمين المال الأمين عبد المنعم والأعضاء إسماعيل عثمان المهندسين نزار عوض مالك ورامي كمال والدكتور القانوني عبد الله العاقب ومدير عام النادي البروفيسيور محمود السر، تاريخ 28 يناير المقبل لانعقاد جمعية مقترح إجازة النظام الأساسي.

كما قررت لجنة تطبيع الهلال السوداني، فتح باب تجديد عضوية الجمعية العمومية خلال الفترة 15-27 ديسمبر الجاري، وذلك يوميا ما عدا الجمعة، وفي أوقات من الساعة 10 صباحا وحتى 3 بعد منتصف النهار، ثم 4 عصرا وحتى 8:30 مساء.

صحيفة الصيحة