جرائم وحوادث

محاكمة طفل بالابيض بسبب مشاركته في موكب

2021/12/08
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كشف تجمع الأجسام المطلبية عن مواجهة الكثير من أطفال السودان اتهامات رسمية لهم نتيجة لمشاركتهم في المواكب أو وجودهم في محيط قيامها الذي هو غير معزول عن بيئة ومكان سكن الاطفال أو مدارسهم، فتلك التظاهرات السلمية تعم كل مدن وبلدات وقرى السودان .
وطالبت الجهات الرسمية العدلية والحقوقية وهيئات وتجمعات المحامين والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لمد يد العون لهم والعمل على شطب تلك البلاغات .
وقالت تام في بيان لها أمس ” الطفل آدم مزمل ويبلغ من العمر ستة عشر عام تم القبض عليه في يوم انقلاب 25 أكتوبر وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد ” 69 – 77 ” من القانون الجنائي الإزعاج العام ، والإخلال بالسلام العام وأردفت ظل الطفل يتردد بشكل متكرر للمثول أمام محكمة جنايات الأبيض – كردفان المختصة بالنظر في كل بلاغات الحراك الثوري منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وأشارت الى أن الطفل حضر أمس للجلسة الخامسة ولم يتم الفصل في البلاغ.

صحيفة الجريدة

2021/12/08
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