أعضاء يرفضون تجديد الثقة .. اتحاد كرة القدم ينفي صدور قرار بتعين جهاز فني جديد





كشفت متابعات (المصادر) ان اعضاء في مجلس ادارة الاتحاد العام لكرة القدم قد عبرو عن استياء واضح لما قام به رئيس الاتحاد المكلف رئيس بعثة المنتخب الوطني في قطر بتجديد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فليود واكدو فى تصريحات متضاربة ان تجديد الثقة فى الجهاز الفنى يعنى المزيد من الهزائم والفضائح على مستوى المنتخبات الوطنية فى الفترة القادمة،الى ذلك عقد طه فكي رئيس بعثة المنتخب الوطنى المتواجدة فى قطر مشاركة فى بطولة كاس العرب في الدوحة اجتماع رسمي مع الجهاز الفني للمنتخب ممثلا في الفرنسي فيلود، والوطني خالد بخيت،. وحضر الاجتماع الشاذلي محمود عضو مجلس الادارة، وتم التشاور مطولا حول خارطة طريق المنتخب في الفترة المقبلة،. وان توقف الدوري لايسمح باضافات علي المستوي المحلي لبطولة الكاميرون التي تنطلق مطلع يناير المقبل، و قد تم انفاذ طلب الجهاز الفني بقيادة فيلود بالترتيب لمعسكر في فندق هوليداي فيلا عقب عودة المنتخب مباشرة إلى السودان..

من جانبه اوضح طه فكي بحضور عدد من قيادات البعثة الرسمية انهم يجددون الثقة في الفرنسي فيلود ومساعده خالد بخيت الي حين الفراغ من نهائيات الافريقية بالكاميرون.

وعلى ذات الصعيد نفى اتحاد كرة القدم، أن يكون مجلس الإدارة الجديد، اتخذ قرارا بإقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول، الذي يقوده المدرب الفرنسي هوبير فيلود.

وقال معتز لطيف، نائب رئيس الاتحاد العام المكلف، ورئيس اللجنة القانونية في تصريحات صحافية الثلاثاء: ان مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار بإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطنى (صقور الجديان) لا عن طريق التمرير ولا بالتشاور”،وكانت (الصيحه) قد اوردت خبرا كشفت فيه عن تغريده لبرفسور محمد جلال عضو مجلس ادارةى الاتحاد العام لكرة القدم المتواجد مع بعثة المنتخب الوطنى فى قطر يكشف فيها عن نية الاتحاد العام لكرة القدم اعفاء المدير الفنى فليود وكان (الصيحه) قد كشفت عن الاستعانة بجهاز فنى وطنى يقودة ابراهيم حسين (ابراهومة) بحسب ما جاء فى الخبر ومتابعات(الصيحه).

وأضاف “كل ما نشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إقالة الجهاز الفني والاستقرار على جهاز بديل، لا أساس له من الصحة، ونحن بانتظار تقرير رئيس البعثة بعد عودته”.

واضاف معتز لطيف ان المسؤولون باتحاد كرة القدم أكملوا كافة الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطنى بعد عودته من الدوحة نهاية هذا الأسبوع”.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة