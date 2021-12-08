شاهد بالفيديو: الشيخ آدم الشين مخاطباً البرهان ( أي تراجع عن وعودك سيدلل على حرصك على السلطة)





انتقد الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور ادم إبراهيم الشين، رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان بعد الإنقلاب الذي حدث بالبلاد في الأشهر الفائتة، وخرج على إثره عددا من المتظاهرين للشارع، احتجاجاً على الخطوة، ومات خلال هذه الاحتجاجات العشرات من المواطنيين، انتقده على تأخير انجاز ما وعد به.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الشيخ آدم إن البرهان اعطى عددا من الوعود للشعب السوداني وتاخر في انجازها منها تشكيل الحكومة المستقلة وإكمال السلطات العدلية وغيرها .

وأضاف أي تراجع أو تقاعس في الوعود التي طمأن بها البرهان الشعب، سيدل على ان هنالك انقلاب واضح وصريح وحرصا منه على السلطة.

واضاف الشيخ : اذا كان البرهان صادقا فيما قاله للشعب عليه إنجاز ما وعد به، حتي يعلموا انه يبحث عن مصالح المواطنين الذين يخرجون للشارع ويموتون من أجل الخبز والدواء.

واختتم حديثه قائلا ان الغذاء والدواء والتعليم والصحة لامجال لها ان تكون مكان مساومات.

الخرطوم:(كوش نيوز)