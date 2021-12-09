أزمة التدريب في (صقور الجديان) اتحاد كرة القدم يدرس الخيارات بعد العودة من قطر





يبدو أن ملف التدريب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيظل مشكلة تؤرق الاتحاد العام لكرة القدم, وسيكون الأمر حول اختيار جهاز فني خلال الفترة القادمة رهنياً لما سيقوم به الاتحاد العام لكرة القدم عقب وصول بعثة المنتخب اليوم من المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر وربما سيتأخر الأمر الى ما بعد أن يعقد الاتحاد العام لكرة القدم جلسة للاطلاع على تقرير بعثة المنتخب الوطني وتحديد مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني وإمكانية بقائه من ذهابه بعد الظهور المتواضع في كأس العرب.

خيارات التدريب متاحة

تبدو خيارات الاتحاد العام لكرة القدم لاتفاق مع جهاز فني جديد ليقود المنتخب الاول في نهائيات امم افريقيا التي تُقام بالكاميرون مطلع يناير المقبل بعد أنباء عن رحيل الجهاز الفني الحالي واستبداله بطاقم وطني خالص, يتكوّن من برهان تيه مديراً فنياً, مبارك سلمان مساعداً واحمد النور مدرباً للحراس, فيما سيكون الخبير (مازدا) مستشاراً فنياً لتكون الخبرة اهم العوامل التي يتسلح بها لقيادة المنتخب, وسبق للثلاثي مازدا وبرهان وسلمان خوض تجارب ناجحة مع (صقور الجديان), الآن محمد عبد الله (مازدا) يعد الأكثر تجارب ويخوض النهائيات الثالثة مع المنتخب الأول بعد تجربتي 2008م و2012م, فيما يخوض برهان تيه النهائي الثاني له بعد حصوله على لقب شرق ووسط افريقيا (سيكافا) 2007 بالمنتخب الأولمبي وعمل ضمن الجهاز الفني لصقور الجديان مساعداً ما بين 2014 و2015 مع محمد عبد الله (مازدا)، وقبل أيام برز اسم المدرب ابراهيم حسين (ابراهومة) للتصدي للمهمة في الفترة القادمة مع جهاز فني وطني بكامل الصلاحيات.

اجتماعٌ لتحديد مصير الجهاز الفني

أوضح معتز محمد لطيف “الشاعر” نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء أن مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم لم يتخذ اي قرار بإعفاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول المتواجد في قطر حالياً للمشاركة في كأس العرب قطر 2021م, وذكر الشاعر أن مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم أكمل ترتيبات استقبال البعثة بصالة كبار الزوار مساء اليوم الخميس، مبيناً أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن الجهاز الفني، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً عقب عودة المنتخب ومن ثم ستتّضح الرؤية.

اتحاد الكرة يطوي ملف كأس العرب

أكدت غادة مبارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم، انهم أكملوا كافة الترتيبات المتعلقة بعودة المنتخب من قطر اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021م، وسيكون هناك استقبالٌ رسميٌّ للمنتخب الوطني عبر الصالة الرئاسية لمطار الخرطوم الدولي بحضور عدد من قيادات الاتحاد العام لكرة القدم، وأضافت غادة مبارك أنهم أيضاً أكملوا ترتيبات انخراط صقور الجديان في معسكر مقفول بفندق الهوليداي فيلا، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، وسيكون المعسكر في الفترة من 10 – 20 ديسمبر الجاري، وذلك استعداداً لنهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون، التي ستنطلق يوم 6 يناير المقبل وتختتم في 21 من ذات الشهر، واختتمت الأمين العام للاتحاد العام لكرة القدم حديثها؛ بأن متبقي تفاصيل برنامج إعداد المنتخب سيتم إعلانها لاحقاً.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة