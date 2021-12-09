منظمة يابانية تدعم مراكز العزل بالخرطوم





تسلمت وزارة الصحة الخرطوم دعمٱ مقدرٱ من منظمة روشي نانتس اليابانية لصالح مراكز العزل وذلك فى اطار مجابهة جائحة كورونا بالولاية .

واكد مدير عام وزارة الصحة الخرطوم المكلف

د. محمود القائم لدى لقائه بمدير منظمة روشي نانتس اليابانية د.نايوكى كواهارا بمكتبه ان الدعم عبارة عن معينات طبية تشمل عدد (٣) آلاف ماسك طبي اضافة الى ملابس واقية لمراكز العزل.

وقال ان المنظمة قامت بانشاء ثلاثة مراكز صحية بشرق النيل ستقوم الوزارة بتشغيلها فى اطار توفير الخدمة للمواطنين فى المناطق البعيدة .

من جهته اكد مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية د. اسامة الشفيع سر الختم ان المنظمة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية من خلال تقديم الدعم وانشاء عدد من المراكز الصحية والمشروعات الخدمية بشرق النيل فى قرى الاحامدة و السديرة وود شوين .

صحيفة الصيحة