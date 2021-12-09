تصريحات جديدة لـ(السيادي) بشأن أزمة الشرق





أكد عضو المجلس السيادي د.عبدالباقي عبدالقادر سعيهم الحثيث لإنهاء أزمة شرق السودان في أقرب وقت ممكن، مشدداً على أنهم يعون جيدا أهمية استقراره.

وقال عبدالباقي لدى لقائه عدد من اعلامي شرق السودان بالقصر الجمهوري اليوم إن الشرق له أهمية قصوى للاقتصاد السوداني.

وأضاف أن قضية مسار الشرق تمثل أهمية كبرى للجنة التي شكلها المجلس السيادي لمعالجة أزمة الشرق بتوافق تام بين كل مكوناته وايجاد حلول لاختلالات مسار الشرق.

وأكد عبدالباقي أن التنسيق مع كافة الإعلاميين من أبناء الإقليم يأتي للمساهمة في الخروج بحلول مرضية للجميع من أجل مصالح انسانه في البوادي والحضر، وامتدح الدور المتعاظم الذي يمكن أن يقوم به الإعلام للوصول إلى طريق يرضي كافة مكونات الشرق.

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