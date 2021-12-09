مدير الشرطة بالإنابة يشيد بتعامل منسوبي قسم الصافية “رغم الاعتداء”





أشاد مدير عام قوات الشرطة بالإنابة الفريق شرطة حقوقي د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين، بتعامل منسوبي قسم شرطة الصافية، رغماً عن الاعتداء الذي تم عليهم، وحمايتهم لأرواح المواطنين وممارسة أعلى درجات ضبط النفس.

وتفقد مدثر اليوم، قسم شرطة الصافية بالخرطوم بحري بعد الاعتداء الذي تم عليه مؤخراً عقب حراك 6 ديسمبر الحالي، بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم المكلف اللواء شرطة حقوقي النذير خضر ومدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء شرطة حيدر سيد أحمد.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، جدّد المدير العام بالانابة، حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، والعمل على معالجة كافة الإشكالات بالحكمة دون وقوع خسائر في الأرواح رغماً عن تعرض القسم للاعتداء والاتلاف، وأكد أن قوات الشرطة ستظل تعمل بمهنية ووفقاً للقانون من أجل الوطن والمواطن.

من جانبه، اكد اللواء النذير، مضي شرطة ولاية الخرطوم في أداء واجباتها تجاه مواطني الولاية في حفظ الأمن والسلم وتأمين المقار ومكافحة الجريمة ولن تالو جهداً في القيام بدورها كاملاً.

الصيحة