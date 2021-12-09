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رئيس الحكومة السابق طلب النجدة..حرق مقر حركة النهضة المركزي بتونس
كشفت تقارير صحافية، الخميس، أنّ حريقًا اندلع في المقرّ الرئيسي لحزب النهضة التونسي بالعاصمة.
وقالت وكالة رويترز، إنّ شهود عيان أشاروا إلى أنّ الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك.
وأبلغ عضو بالحزب أنّ الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب.
وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.
باج نيوز
تعليق واحد
التحريض المتواصل من الاعلام الخليجي الموجه ضد الاسلام السياسي خلق حالة من الفوضي في تونس ونفس الاعلام يريد اشعال حرائق سياسية علي طول خط العالم الاسلامي والسودان في مقدمة المستهدفين.
اعقلوا يا شعوب ولا تنساقوا وراء التحريض والدعاية السطحية المشبوهة