رئيس الحكومة السابق طلب النجدة..حرق مقر حركة النهضة المركزي بتونس





كشفت تقارير صحافية، الخميس، أنّ حريقًا اندلع في المقرّ الرئيسي لحزب النهضة التونسي بالعاصمة.

وقالت وكالة رويترز، إنّ شهود عيان أشاروا إلى أنّ الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك.

وأبلغ عضو بالحزب أنّ الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب.

وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

باج نيوز